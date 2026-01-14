Felelősséghárítás népszavazással? Zelenszkij trükkje a politikai túlélésért?

A folyamatosan módosuló béketervek alapjaiban írják át az ukrajnai konfliktus rendezési esélyeit. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójának elemzése rávilágít, hogy a háttérben zajló alkuk során Ukrajnának fájdalmas kompromisszumokkal kellene szembenéznie a „nagyobb jó” érdekében, miközben az amerikai nyomásgyakorlás eszköztára egyre inkább Kijev, és nem Moszkva felé hajlik. A frontvonalak befagyasztása és a biztonsági garanciák kérdése egy olyan sakkjátszma részévé vált, ahol a szuverenitás és a reálpolitika feszül egymásnak.
A szakértő rámutat, hogy az Egyesült Államok számára gazdaságilag kifizetődőbb lehet az oroszokkal való megegyezés, mivel az Oroszország elleni szankciók hatásfoka csökkent. A rendezés kulcspontjai a zaporizzsjai erőmű sorsa és a Donyec-medence felhatósága.
A belső politikai stabilitást választásokkal vagy népszavazással próbálhatják fenntartani, ahol a területi veszteségek felelősségét Zelenszkij elnök a nép döntésével igyekezhet megosztani.
Hosszú távú tervként egy 600-800 ezer fős, európai finanszírozású ukrán hadsereg felállítása körvonalazódik, amely a háború utáni gazdasági válság kezelésében és a biztonság fenntartásában is központi szerepet kapna.