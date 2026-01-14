Még mindig tüntetnek a termelők a Mercosur ellen

Több tucat traktor torlaszolta el az utakat Párizsban kedden, ahol a csalódott gazdák napok óta tüntetnek a világ legnagyobb szabadkereskedelmi egyezménye ellen az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur-országok között. A termelők tisztességtelen verseny miatt aggódnak, hogy az olcsó dél-amerikai áru elárasztja az európai piacokat.

A francia farmerek több száz kiló krumplit öntöttek a nemzetgyűlés épülete elé. A gazdákat aggasztja, hogy a dél-amerikai termelőkre kevésbé szigorú környezetvédelmi szabályok vonatkoznak, mint az európai gazdákra. A másik súlyos gondot az jelenti, hogy a piacnyitással egy időben 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat a következő uniós költségvetésben. Magyarország nem is szavazta meg az egyezményt.

Az egyezmény nem csak a termelők haragját váltotta ki. A patrióták már már be is nyújtották a negyedik bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellene, mert szerintük Ursula von der Leyen nem védte meg az európai gazdákat.

Az Európai Parlament jövő heti plenáris ülésén még arról is dönthetnek, hogy az egész megállapodást az Európai Bíróság elé terjesztik, de ez akár másfél évvel is elodázhatja a végső döntést.