Milánóban a rablások és lopások jelentős részét külföldiek követik el

Több mint kétezer rendőrt mozgósítottak Milánóban még a téli olimpia megkezdése előtt. A város prefektusa szerint hiába nő a letartóztatások száma, a lakosok továbbra sem érzik magukat biztonságban. A városban a lopások és rablások 80 százalékát külföldiek követik el, akik sokszor a fiatalokat és a tehetősebb turistákat támadják meg.

A Hír TV által megkérdezett jobboldali képviselő egyetért a magyar miniszterelnök migrációs politikájával. A politikus leszögezte: helyes, hogy illegálisan ne lehessen belépni egy európai országba.

Milánóban 2025 első kilenc hónapjában 830 letartóztatást hajtottak végre erőszakos bűncselekmények miatt. Ezeknek a 20%-át kiskorúak követték el. A kormány új törvényt készít elő a fiatal bűnbandák visszaszorítására, amelyek jellemzően másod és harmadgenerációs bevándorlókból állnak.