Minneapolis-i tragédia: Jogosan használta fegyverét az ICE-ügynök, az autó fegyvernek minősült

A Minneapolis utcáin történt tragikus események kapcsán a közvéleményt eddig a pletykák és a rosszindulatú álhírek uralták, de mi most tisztázzuk a Renee Good halálával végződő incidens valódi hátterét. A ma esti Trump magazinban Jeszenszky Zsolt nem mással, mint Kelemen Jánossal, az amerikai rendfenntartó erők egykori tagjával, nyugalmazott seriffel teszi helyre a tényeket. A felvételek és a szakértői vélemények egyértelműsítik: a bevándorlási ügynök jogszerűen, önvédelemből cselekedett, amikor a nő autójával elsodorta őt. A balliberális oldal ismét vért szimatol, de a valóság az, hogy az autó támadás esetén fegyvernek minősül. Jonathan Ross, a többszörösen kitüntetett veterán a szabályoknak megfelelően járt el, amikor megállította a fenyegetést.