Pucér nők és sértődött legendák: Amit a kamerák nem mutattak a Golden Globe gálán

A 2026-os Golden Globe gála idén is tökéletes görbe tükröt tartott az álomgyár elé, ahol a pucér ruhaköltemények és a politikai aktivizmus kéz a kézben jártak a vörös szőnyegen. Bár az Arany Glóbusz díjátadó elvileg a filmművészet ünnepe lenne, a reflektorfényt ismét a botrányok lopták el: a legendás zeneszerző, Hans Zimmer dühösen távozott, miután a szervezők a reklámszünetre száműzték a kategóriáját, miközben Hollywood krémje a Be Good kitűzők viselésével demonstrált a rendfenntartók ellen. A csillogás mögött tehát ismét felsejlett a liberális elit öncélú magamutogatása és az üzleti érdekek rideg valósága.