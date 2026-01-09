Zöld utat adtak a Mercosur-megállapodásnak Brüsszelben

Zöld utat kapott az ún. Mercosur-megállapodás Brüsszelben, amellyel a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jöhet létre. Az EU-t és 4 latin-amerikai országot (Brazíliát, Uruguay-t, Paraguay-t és Argentínát) összekötő térség több mint 700 millió embert érint.

Az uniós tagállamok minősített többséggel szavazták meg pénteken az egyezményt, de belső források szerint Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Írország, és a legnagyobb ellenző, Franciaország is ellene szavazott, Belgium pedig tartózkodott.

Nagy István agrárminiszter hétfőn úgy fogalmazott: a magyar kormány elutasít minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák életét megnehezítheti, és veszélyezteti a versenyképességüket, jövőképüket.

A megállapodást támogatók viszont azzal érvelnek, hogy az egyezmény új piacokat nyit meg az európai vállalatok előtt, és a jelentősége fel is értékelődik Amerika egyre keményebb kereskedelempolitikájával szemben. Az ellenzők, élükön Franciaországgal viszont attól tartanak, hogy a megállapodás tisztességtelen versenyelőnybe hozza az olcsó árukat termelő dél-amerikai gazdákat az uniós termelőkkel szemben, különösen a marhahús, a baromfi és a cukor piacán.

A francia kormány abban bízik, hogy a strasbourgi szavazáskor még meg tudja akadályozni a megállapodás elfogadását, hiszen annak végleges ratifikálásához az EP jóváhagyása is szükséges.

Németh Andrea tudósította a HírTV-t a fejleményekről Brüsszelből.