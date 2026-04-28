Donald Trump elleni gyilkossági kísérlettel vádolják a kaliforniai támadót

A washingtoni díszvacsoráról az alelnököt azonnal kikísérték, míg Donald Trump a színpadon maradt, mert tudni akarta, mi történik. Néhány másodperccel később azonban már neki is távoznia kellett. A fegyveres, akit felvett egy ipari kamera, át akart rohanni az ügynökök gyűrűjén. Legalább egy lövést leadott az előtérben és egy ügynököt megsebesített, de sikerült elfogni. Mint kiderült, több fegyver is volt nála.

A nyomozóhatóságok egyelőre 3 pontban helyezték vád alá a támadót. A mérnök végzettségű férfiról annyit lehet tudni, hogy a szüleivel lakott Kaliforniában, és tanárként, illetve informatikusként dolgozott. Az FBI ügynökei már a támadás estéjén átkutatták a családja házát, később pedig végigjárták a környéket és minden szomszédot kihallgatnak. Az már kiderült a merénylőről, hogy egy baloldali mozgalom tagjának vallotta magát. A közösségi médiában keresztényellenes posztokat írt, és bírálta a Trump-adminisztrációt.