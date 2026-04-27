Baloldali aktivista a fegyveres, aki lőni kezdett a gálavacsorán

Így írta le az amerikai elnök azt, hogy kezdődött a dráma Washingtonban: amit a teremben a tálca hangjának gondoltak, az legalább egy lövés volt az előtérből. Egy fegyveres férfi megpróbált berohanni a bálterembe, de az ügynökök még a terem bejárata előtt elfogták.

Először az alelnököt vitték le a saját testőrei a színpadról, mert a kavarodásban nem lehetett tudni, egyedül volt-e a merénylő. Donald Trump azt mondta, szerette volna látni, hogy mi történik, ezért ő maga akadályozta a testőreit abban, hogy elsőként őt kísérjék ki a teremből, pár másodperccel később azonban már nem ellenkezhetett az ügynökökkel. A felvételeken az is látszik, ahogy a támadás után az ügynökök gyorsan kikísérték az egészségügyi minisztert, Marco Rubio külügyminisztert, és Pete Hegseth hadügyminisztert is. Bár a sajtó bírálta, hogy a kormánytagok kimentése sokáig tartott, az elnök dicsérte a titkosszolgálatot és a rendőrséget.

A mérnök végzettségű támadóról annyit lehet tudni, hogy a szüleivel lakott Kaliforniában, és tanárként, illetve informatikusként dolgozott. Az FBI ügynökei már a támadás estéjén átkutatták a családja házát, később pedig végigjárták a környéket, és minden szomszédot kihallgattak. Az már kiderült a merénylőről, hogy egy baloldali mozgalom, a Wide Awakes tagjának vallotta magát. A közösségi médiában keresztényellenes posztokat írt, és bírálta a Trump-adminisztrációt. A rendőrség azt valószínűsíti, hogy több kormánytaggal is végezni akart, de feltehetően nem voltak bűntársai. Akik ismerték, megdöbbentek, hogy merényletet akart elkövetni, a támadást pedig elítélték a világ vezetői. Mások arról beszéltek, hogy vannak, akik örültek a merényletnek.

Nem ez az első merénylet Donald Trump ellen. 2024 júliusában a pennyslvaniai Butlerben egy támadó az akkor még elnökjelölt politikusra lőtt egy kampányrendezvényen és a fülét találta el. A támadó autójában két házilag készített pokolgép is volt. Ugyanebben az évben, szeptemberben pedig Donald Trump floridai birtoka mellett tartóztattak le egy férfit, aki puskával rejtőzött egy bokorban. A mostani merénylőt egyelőre egy szövetségi ügynök megsebesítésével és lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják. Hétfőn hivatalosan is vád alá helyezik egy szövetségi bíróság előtt.