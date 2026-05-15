A lemondott brit egészségügyi miniszter Starmer kihívója lehet?

Az Egyesült Királyságban tovább folytatódnak a Keir Starmer miniszterelnök leváltását célzó politikai manőverek, miután a kormányzó Munkáspárt történelmi vereséget szenvedett a múlt heti önkormányzati és tartományi választásokon. A pénzügyminiszter tegnap figyelmeztette a rebellis politikusokat: egy pártvezető választás káoszba taszíthatja az országot. Formálisan még senki sem kezdeményezett vezetőcserét, de a londoni politika már így is kaotikusnak tűnik.