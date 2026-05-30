Ismét megszaporodtak a migrációs hátterű bűncselekmények Olaszországban

Az utóbbi napokban késelésekről és szíjjal megvert tanárokról érkeztek hírek. Az elkövetők többnyire afrikai hátterű olasz állampolgárok. A másodgenerációs afrikaiak egyre nagyobb kihívást jelentenek a hatóságok számára, felvetődött az is, hogy az ilyen bűnelkövetőket meg kellene fosztani állampolgárságuktól.

Afrikai diákok támadtak meg két tanárt egy pármai iskola melletti parkban, Olaszországban. Egyiküket egy nadrágszíjjal verték miközben a földön feküdt. A diákok mind külföldiek, többségük marokkói és egyiptomi hátterű. A tanárok nem tettek feljelentést ám a hatóságok hivatalból igen. 
 

Az eset nem egyedi. Torinóban szintén 3 afrikai fenyegetett meg egy tanítót, aki épp a kislányával ment az utcán. Márciusban pedig egy 13 éves tanuló késelte meg a tanárát majd közölte, hogy nem büntethető mert még csak 13 éves.

 

