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Drasztikus fordulat az ukrán háborúban – európai katonák léphetik át a határt

Európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására - legalábbis ez szerepel abban a közös nyilatkozatban, amelyet az ukrán, a brit, a francia és a német vezetők közösen adtak ki a londoni egyeztetésüket követően. Volodimir Zelenszkij, Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron öt szigorú feltételt szabott Vlagyimir Putyinnak egy „igazságos és tartós béke” érdekében.

  • Hírek
  • 40 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: roibu
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Közös nyilatkozatot adott ki az ukrán, a brit, a francia és a német vezetés a Londonban megrendezett egyeztetésüket követően. A dokumentum alapján európai katonák érkezhetnek Ukrajna területére az esetleges tűzszünet betartatásának érdekében.

A tárgyaláson részt vevő vezetők – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök – határozott álláspontot képviselnek a konfliktus lezárásával kapcsolatban. A négy ország vezetője összesen öt szigorú feltételt szabott meg Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. A nyilatkozat készítői hangsúlyozták, hogy ezek a pontok elengedhetetlenek egy „igazságos és tartós béke” megteremtéséhez a régióban.

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