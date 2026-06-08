Drasztikus fordulat az ukrán háborúban – európai katonák léphetik át a határt

Közös nyilatkozatot adott ki az ukrán, a brit, a francia és a német vezetés a Londonban megrendezett egyeztetésüket követően. A dokumentum alapján európai katonák érkezhetnek Ukrajna területére az esetleges tűzszünet betartatásának érdekében.

A tárgyaláson részt vevő vezetők – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök – határozott álláspontot képviselnek a konfliktus lezárásával kapcsolatban. A négy ország vezetője összesen öt szigorú feltételt szabott meg Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. A nyilatkozat készítői hangsúlyozták, hogy ezek a pontok elengedhetetlenek egy „igazságos és tartós béke” megteremtéséhez a régióban.