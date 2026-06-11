Riasztó figyelmeztetés az olasz belügyminisztertől: fokozódik a terrorfenyegetettség

Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlölettől vezérelt gyilkosságra készült. A terrorveszély felerősödését bizonyítja, hogy egyre gyakrabban tartóztatnak le konkrét támadást előkészítő személyeket.

Rómából Jánosi Dalma tudósított:

Megnövekedett terrorveszélyre hívta fel a figyelmet az olasz belügyminiszter. A hatóságok hetente tartóztatnak le, és toloncolnak ki az országból merényletre, vagy előre eltervezett gyilkosságra készülő személyeket. Az olasz sajtó arról számolt be, hogy a modenai rendőrség és a csendőrség azonnali hatállyal kitoloncolt Olaszországból egy 32 éves pakisztáni állampolgárt, aki faji és vallási gyűlölettől vezérelt gyilkosságokkal, valamint öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött. A büntetett előéletű férfi már korábban is ismert volt a hatóságok előtt, a tartomány egyik mentális egészségügyi központjában kezelték.

A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-tól kezdődően több fenyegető üzenetet küldött a Modenai Katonai Akadémia hivatalos e-mail címére. A levelekben faji és vallási gyűlölettől fűtött gyilkosságok szándéka fogalmazódott meg. Templomok elleni támadásokat is kilátásba helyezett. Az illegális migráció következtében drámaian megemelkedett a radikalizálódó terrorista sejtek száma Olaszországban. Óriási felháborodást váltott ki az a nyomozás is, mely bizonyította, hogy palesztinbarát szervezetek jótékonysági és szolidaritási hálózatokon keresztül titokban a Hamász terrorszervezetet finanszírozták. Ezek az illegális pénzmosások és összefonódások felerősítik a radikalizálódást és a terrorveszélyt Olaszországban.