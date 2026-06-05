Volodimir Zelenszkij nyílt levélben hívta találkozóra Vlagyimir Putyint

Ukrán zászlókba burkolózva szálltak le a buszról az orosz hadifogságból érkező katonák: pénteken a két hadban álló fél 185-185 hadifoglyot cserélt ki egymással. Közben egyre többen kezdtek el reménykedni abban, hogy a több mint 4 éve tartó háború a végéhez közeledik.

Csütörtökön az orosz elnök kijelentette, hogy nem zárja ki egy békeszerződés aláírását ukrán kollégájával, amennyiben sikerül megegyezésre jutni. Volodimir Zelenszkij nyílt levelet írt Vlagyimir Putyinnak, amelyben egy találkozót javasolt, hogy megegyezzenek a háború befejezéséről. Figyelmeztetett viszont, hogy ellenkező esetben Kijev készen áll a harc folytatására. Az ukrán elnök azt is leírta, hogy a béke felé vezető útnak a frontvonalon kell kezdődnie, azon a vonalon, ahonnan a diplomáciának ki kell indulnia. Az ukránok többsége számára reménykeltő volt a közeledés.

Az ukrán államfő levelére Donald Trump is reflektált: „Örülök, hogy talán tárgyalnak egy találkozóról.” - jelentette ki az amerikai elnök.