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A perzsa békát lassú tűzön főzik – Így roppanhat össze Irán infrastruktúrája

Már 13. napja tartanak az Amerikai Egyesült Államok Irán elleni folyamatos légicsapásai, a felek stratégiája és a konfliktus eszkalációja pedig egyre égetőbb kérdéseket vet fel a nemzetközi közösségben. Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Napindító műsorában – rendhagyó módon nem Jeruzsálemből, hanem Tusnádfürdőről bejelentkezve – elemezte a jelenlegi közel-keleti helyzetet.

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Robert C. Castel szerint az USA a „béka megfőzésének” stratégiáját alkalmazza: ahelyett, hogy egy rendkívül költséges, teljes körű háborúba sodródna, lassú, fokozatos koptatással gyengíti Iránt, megkímélve az amerikai piacot és a lakosságot a háborús hisztériától. A szakértő rámutat, hogy bár Irán jelentős mérete és lakossága miatt a folyamat időigényes, az iráni infrastruktúra – különösen a stratégiai fontosságú hidak és alagutak – elleni precíziós csapások sokkal súlyosabb kárt okoznak az állam működésében, mint a tisztán katonai célpontok megsemmisítése. Elemzés a közel-keleti puskaporos hordó legújabb fejleményeiről és a globális energiapiaci hatásokról.

 

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