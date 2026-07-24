A perzsa békát lassú tűzön főzik – Így roppanhat össze Irán infrastruktúrája

Robert C. Castel szerint az USA a „béka megfőzésének” stratégiáját alkalmazza: ahelyett, hogy egy rendkívül költséges, teljes körű háborúba sodródna, lassú, fokozatos koptatással gyengíti Iránt, megkímélve az amerikai piacot és a lakosságot a háborús hisztériától. A szakértő rámutat, hogy bár Irán jelentős mérete és lakossága miatt a folyamat időigényes, az iráni infrastruktúra – különösen a stratégiai fontosságú hidak és alagutak – elleni precíziós csapások sokkal súlyosabb kárt okoznak az állam működésében, mint a tisztán katonai célpontok megsemmisítése. Elemzés a közel-keleti puskaporos hordó legújabb fejleményeiről és a globális energiapiaci hatásokról.