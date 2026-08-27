Óriási a pusztítás az ukrán infrastruktúrában

Ukrajna a közelmúltban kis számú, amerikai gyártmányú Patriot elfogó "vadászgépet" kapott, amelyek képesek orosz ballisztikus rakéták lelövésére – mondta Volodimir Zelenszkij . Nem árulta el, hogy hány érkezett, és ki szállította azokat. Kijev megerősítést kapott a francia Crotale föld-levegő rakétarendszer jövőbeli szállításáról is – idézte az elnököt a Suspilne televízió. Zelenszkij ebben a hónapban azt mondta, hogy Ukrajnának az amerikai Patriot termelés 5%-ára van szüksége az igényeinek kielégítéséhez, de eddig csak 1%-ot kapott.