Politico: A CIA arra kérte Moszkvát, hogy ne eszkalálja a konfliktust 

A CIA igazgatója, John Ratcliffe ezen a héten Moszkvában arra figyelmeztette az orosz tisztviselőket, hogy ne eszkalálják a konfliktust Amerika NATO-szövetségeseivel – különösen Észtországgal, Lettországgal és Litvániával – válaszul az Ukrajna elleni orosz invázió megrekedésére – írja a Politico két, az ügyet ismerő személyre hivatkozva. A brüsszeli lap szerint az amerikai hírszerzés vezetője a kedden tett, előre be nem jelentett moszkvai útját arra is felhasználta, hogy Oroszország csökkentse az Iránnak nyújtott katonai és gazdasági támogatását – közölte a két forrás egyike, valamint egy, az utazásról tudomással bíró brit tisztviselő. Mindhárman névtelenséget kértek az ügy érzékenysége miatt. Ratcliffe moszkvai látogatásának híre – amelyet az amerikai kormány csak ma reggel erősített meg hivatalosan – komoly találgatásokat váltott ki Washingtonban és Európában.