Drámai végjátékban harcolta ki a döntőt a Győr

Bár a Brest elleni Bajnokok Ligája-elődöntő első fele is hatalmas adok-kapott és kiállításokat hozott – a szünetben 17–16-ra vezetett a magyar csapat –, a mérkőzés igazán a második félidőben vált idegőrlővé.

A 41. percben a Győr hullámvölgybe került: a franciák megfordították az állást, és hamarosan már két góllal is elléptek Per Johansson együttesétől. A címvédő azonban nem tört meg, és a remek győri védekezésnek köszönhetően sikerült eltüntetni a hátrányat.

A végig kiélezett, feszült találkozót végül 31–30-ra nyerte meg a Győr, ezzel bejutott a Final Four fináléjába, ahol a francia Metz csapatával küzd meg a sorozatban harmadik BL-trófeájáért.