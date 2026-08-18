Politikai ürügykeresés vagy szakmai ellenőrzés? – Vidnyánszky Attila válaszokat vár

Vidnyánszky Attila elmondása szerint tiszta lelkiismerettel állnak a vizsgálatok elé, de úgy érzi, a háttérben inkább politikai ürügykeresés zajlik, mintsem valódi szakmai szempontok mérlegelése. Egyúttal felvetette a kérdést: eljön-e az a pillanat, amikor a nem jobboldali kötődésű vagy a fővárosi fenntartású színházakban is hasonló átvilágításokat kezdeményez a hatalom.

A direktor részletesen felidézte a menesztéséről szóló pletykák hátterét. Felidézte, szerdán Sipos Imre helyettes államtitkár hívta fel azzal a kéréssel, hogy pénteken 11 órára menjen be a minisztériumba, ahol közös megegyezéssel írják alá a munkaviszonya megszüntetését, és megkapja a neki járó végkielégítést. Az igazgató hangsúlyozta: a helyettes államtitkárt tisztességes embernek tartja, akivel korábban már dolgozott együtt, ám jelezte felé, hogy a döntési helyzetben lévő vezetővel – a szakminiszterrel vagy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral – szeretne tárgyalni.

Az interjúban szóba kerültek az igazgató ATV-s nyilatkozatai után kirobbant szakmai viták és a Magyar Színházi Társaság reakciói is. Vidnyánszky visszautasította a vádat, miszerint hazudott volna a korábbi színházi korszak egyes előadásairól, és kifejtette: a Nemzeti Színház jelenlegi és korábbi működése között alapvető szemléletbeli különbségek vannak.

Panyi Miklós szerint alkotmányos válsághelyzet alakult ki Magyarországon

Nem elég az energetikai bizonytalanság és a lebegtetett gázáremelés réme, a hazai politikai életben az Alkotmánybíróság legfrissebb döntése robbantott ki újabb heves vitákat. A Monitor stúdiójában Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője elemzi a helyzetet, aki szerint a jelenlegi alaptörvény-módosítási hullám visszamenőleges hatályú, személyre szabott lépéseivel teljesen szembemegy a klasszikus hatalommegosztás elvével és az európai alkotmányos alapjogokkal.