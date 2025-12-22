Demokrácia-szimulátor a Tiszánál: újságírókat dobálnak ki, miközben Tölgyessy lebuktatta az adóemelési terveket

Ma este a Monitor adásában lerántjuk a leplet a baloldali képmutatásról, hiszen amíg a békepárti rendezvényeken a provokátorok is szabadon beszélhetnek, addig Magyar Péter háza táján a jobboldali újságírókat is ócsárolják vagy egyszerűen kidobják, ha kényelmetlen kérdéseket tesznek fel. A műsorban elemezzük a sokatmondó csendet is, ugyanis még az ex-SZDSZ-elnök Tölgyessy Péter szerint is napnál világosabb, hogy a Tisza Párt adót emelne, csak éppen mélyen hallgatnak erről a választók előtt, mert a megszorítás nem hangzik jól a kampányban. Eközben Budapesten Karácsony Gergely új szintre emelte a politikai hisztériát, és a BKV-járatokon hangosbemondón panaszkodik a forráshiányról, holott a valóságban csak az ő aláírása hiányzik a megállapodásról, de a "hiperpasszív" városvezetésnek kényelmesebb a kormányra mutogatni a munka helyett.