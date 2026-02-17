A nemzeti petícióban a legfontosabb kérdésekről mondhatnak véleményt a magyarok

Hidvéghi Balázs arra biztat mindenkit, hogy töltsék ki és küldjék vissza a kérdőívet, mert ez egy erős üzenet lehet Brüsszel és Kijev számára. Az államtitkár szerint nemet kell mondani a háborúra, Ukrajna finanszírozására, és a drágább energiaforrásokra. A kormány pozícióját pedig meg kell erősíteni annak érdekében, hogy meg tudja védeni Magyarország érdekeit.