Nő a támogatottság, jön a gáz, a migránsok pedig maradnak

A ma esti Vezércikk stúdiójában a józan ész diktál, hiszen a hazai energiabiztonság a keleti nyitásnak és a Törökország felől érkező vezetéknek köszönhetően stabil, ami éles kontrasztban áll a nyugati bizonytalansággal. A higgadt kormányzást a választók is díjazzák, ahogy azt a pártverseny legfrissebb számai és a kormánypártok emelkedő népszerűsége is mutatja. Ezzel szemben Brüsszel ismét a rossz oldalon áll: a kötelező migránskvóta erőltetése nem más, mint az európai emberek elárulása, amire Magyarország válasza továbbra is az ellenállás.