Számottevő kedvezményt jelent a januári rezsistop a magyar családoknak

Gulyás Gergely elmondta, hogy 30 százalékos többletet jelentett a rendkívüli hideg, ezért 30 százalékos kedvezményt ad a kormány a januári számlákban. Lantos Csaba pedig arról beszélt, hogy a rezsistoppal minden magyar családnak segíteni akar a kormány és minden magyar háztartás részesül a 30 százalékos kedvezményben.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy Magyarország nem akarja fizetni Ukrajna számláit és Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott továbbá, hogy Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van.