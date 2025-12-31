Több mint 16 milliárd forint marad a 30 év alatti édesanyáknál

Hankó Balázs: "Január elsejétől újabb nagy családi adókedvezmények lépnek életbe. Újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény. Adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák. Ez egy átlagkeresetnél havonta 109 ezer forintal több jövedelmet jelent. És teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is. Ezekkel a lépésekkel folytatjuk azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építünk. Bevezettük és folyamatosan bővítjük a családi adórendszert. Adómentessé tettük a négy illetve többgyermekes édesanyákat. Júliustól pedig 50%-kal emeltük a családi adókedvezményt."