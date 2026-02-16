Olaszország független tartománya fantasztikus programokkal várja az idelátogatókat

Trentino-Alto Adige Olaszország független tartománya, amely az északkeleti részen fekszik. Az egyik leggazdagabb rész az országban, ahol a családokban az egy főre eső jövedelem meghaladja a 12 500 000 forintnak megfelelő összeget. Megelőzve ezzel az ország motorjának számító Lombardiát és nagyobb városait. Ennek megfelelően azonban az árak is magasak. A térség főként turizmusból, borászatból és almatermesztésből él.

Meránóban, az alpesi fürdővárosban vasárnapi nyugalom fogadja az odalátogatókat, szinte minden zárva van, kivéve az éttermeket. Ebben a térségben nagyon komolyan veszik a szabadnapokat és a munkaidő végét is percre pontosan betartják. Napközben ebédidő van, és még a templomok is bezárnak. Viszont a látvány fantasztikus, ami a települést átszelő folyónak is köszönhető.

Bolzano vonattal is könnyen megközelíthető, Meránóhoz hasonlóan ez is egy kétnyelvű város, ahol elsősorban a német nyelvet beszélik, de olaszul is mindenki választ kap a kérdéseire. A kisvárosban nagy élet van. Mindenki az utcán eszik és iszik, barátokkal beszélget, a boltok nyitva vannak és a pici belváros tele van emberrel. Történelmi kis utcáit egy óra alatt be lehet járni, ám ha valaki a részletekre is ügyel, az jóval több látnivalót talál. Ami talán mégis a leghíresebb a környéken, az a fehérbor, azon belül is a Gewürtztraminer, amit mi magyarok is jól ismerünk és szívesen fogyasztunk.

Trentóban az első látszatra zárkózottnak és hidegnek tűnő tiroliak, a valóságban nagyon kedvesek és közvetlenek. Az étlapokról nem hiányozhat a gulyás álnéven hirdetett marhapörkölt és a trentóiak nagy kedvence, a canederli, a saját sonkájukkal, a speck-el ízesített fogás, valamint a brezeln, vagyis a hatalmas perec, amit itt megtöltve is árulnak. Ha pedig Olaszország, akkor a sajtok sem hiányozhatnak az asztalról. Az alpesi hegyekben készült szörpök és édességek a helyi gyógynövény boltban mind cukormentesek, és a sok magyar síelőnek köszönhetően a magyar akcentust is felismerik. A környék azonban bővelkedik kastélyokban és várakban is, amik nem csak a kisvárosokban, hanem a hegyekben megtalálhatóak. Ezeken a helyeken téli szünetet tartanak és minden zárva van egészen áprilisig. Kivétel Trentó, ahol folyamatosan nyitva van a csodálatos Buonconsiglio-kastély, ahová egész nap be lehet menni.