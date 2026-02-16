Marco Rubio és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tart – élőben a HírTV műsorán

Budapest vált a globális diplomácia egyik legfontosabb színterévé hétfőn, hiszen a Karmelita kolostorban fogadja Orbán Viktor miniszterelnök Marco Rubio amerikai külügyminisztert. A müncheni biztonsági konferenciáról érkező diplomata látogatása messze túlmutat a protokolláris gesztusokon; a tárgyalóasztalnál olyan fajsúlyos kérdések szerepelnek, mint az ukrajnai háború lezárását célzó békefolyamatok, az amerikai–magyar atomenergetikai partnerség, valamint az orosz energiafüggőség kiváltása.