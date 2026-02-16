63 évvel később még mindig ügy a Kennedy-gyilkosság

Az elnöki eskütételénél még senki sem sejthette, hogy 2 évvel később merénylet áldozata lesz, halála után az egész világ gyászolt. A Kennedy-gyilkosság körülményeit máig sokan vitatják, számos összeesküvéselmélet övezi az esetet a Warren-bizottság jelentése miatt, melyben Lee Harvey Oswald-ot magányos gyilkosként festik le.

Bár a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatos akták 99 százalékát már korábban nyilvánosságra hozták, de több ezer iratot csak kisatírozott információkkal adtak közre. J. F. Kennedy unokaöccse, Robert Francis Kennedy Jr. a nyilvános, de még kitakart iratok alapján nem volt meggyőződve a merénylet kivizsgálásának teljességéről.

45 perccel Kennedy halála után a merénylő az utcán meggyilkolt egy dallasi rendőrt. Miután elkapták, a rendőrgyilkosság miatt, azonnal meg is gyanúsították az elnök ellen elkövetett merénylettel. Két nappal később, a dallasi rendőr-főkapitányság alagsorában, Oswaldot lelőtte Jack Ruby, egy helyi éjszakai klub tulajdonosa.

2025. márciusában Donald Trump teljesen feloldotta a titkosítást, ám rengeteg kérdés és elmélet kering továbbra is az üggyel kapcsolatban. A legtöbb elmélet ezek közül azt vitatja, hogy Oswald egyedül követte volna el a merényletet. Egyes elméletek szerint Kennedy látogatásának felvételein feltűnik egy esernyős ember. Vannak szemtanúk is, akik azon a napsütéses napon nem értették, hogy az egyikük miért visel egy kinyitott fekete esernyőt. A régi megkopott felvételeken jól látszik, hogy az esernyős ember előtt haladt el Kennedy autós konvoja a lövés pillanatában.

De van egy nagy port kavart felvétel is, amely kulcsfontosságú. A "füves domb” irányából feltételezett második lövés bizonyításában. A felvételt Orville Nix készítette, a köztudatban Nix-filmként ismert, a filmet azonban a hatóságok még a 70-es években elvesztették. Februárban Nix unokája indított pert az amerikai kormánnyal szemben, nem kevesebb, mint 900 millió dollárt követelve az eltűnt filmért.

Hiába a titkos dokumentumok nyilvánossága, 63 évvel a merénylet után nem tudni, hogy az amerikai közvéleményt meddig tartja lázban még a Kennedy-gyilkosság, hogy valaha pont kerül-e az ügy végére.