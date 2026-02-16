Kompetenciamérés a közoktatásban

Az országos kompetenciamérésben általános iskola 4. osztályától a középiskola 11. osztályáig vesznek részt a tanulók, beleértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat is. Ezek a mérések minden év tavaszán zajlanak le az iskolákban.

Egy másfél perc alatt megoldható, sok esetben feleletválasztós feladatokból áll a sor. Léteznek nemzetközi mérések is, amiben Magyarország is részt vesz, ezt a kompetenciamérést azonban itthon fejlesztették ki.

Osztályozás helyett értékelést, képességpontokat kapnak és nem az iskolától, hanem egy külső szakértői csoporttól. Nemcsak a pedagógus és a tanuló, de a szülő és az intézmény, sőt még a régió is visszajelzést kap ezzel, ami akár a továbbtanulásnál is tényező lehet a szülők számára, hogy melyik intézményt válasszák.

Az országos kompetenciamérés eredményeit ősszel teszik közzé. A cél nem a rangsorolás, hanem a visszajelzés, hogy a diákok, a pedagógusok és az iskolák egyaránt lássák: az iskolai tananyag hogyan tud használható tudássá válni az életben is.