Megállapodott a háborúpárti elit és a Tisza Párt

Megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között. § A Tisza Párt elnöke a müncheni biztonsági konferencián világossá tette, hogy beáll a sorba, Ukrajnát és Volodimir Zelenszkij tervének megvalósítását támogatja. Véleménye szerint fel kell adni az önálló külpolitikát, a háborús irányvonal mellé kell állni, valamint hozzá kell járulni Ukrajna uniós csatlakozásához és további finanszírozásához.
Magyar Péter ezt egy videóban is egyértelművé tette, szerinte Orbán Viktor egy nem létező szellemmel harcol.