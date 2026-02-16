Megállapodott a háborúpárti elit és a Tisza Párt

Megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között. § A Tisza Párt elnöke a müncheni biztonsági konferencián világossá tette, hogy beáll a sorba, Ukrajnát és Volodimir Zelenszkij tervének megvalósítását támogatja. Véleménye szerint fel kell adni az önálló külpolitikát, a háborús irányvonal mellé kell állni, valamint hozzá kell járulni Ukrajna uniós csatlakozásához és további finanszírozásához.