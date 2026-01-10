A vajdasági magyarok átélték a migrációt

A Fidesz és a Vajdasági Magyar Szövetség stratégiai partnerek, összeköt a józan ész, a normalitás és a magyar érdekek képviselete a határ mindkét oldalán, ezért nem mindegy, milyen kormánya lesz Magyarországnak a jövőben – fogalmazott Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, a VMSZ szerbiai parlamenti frakcióvezetője.
A parlamenti képviselő leszögezte, mindent megtesznek azért a vajdasági magyarok is, hogy továbbra is nemzeti kormánya lehessen Magyarországnak. – A békének, a biztonságnak nincs alternatívája, nem bízhatjuk a jövőnket olyanokra, akik nem tudják mit szeretnének, de azt nagyon és a kipróbált kormányok tarthassák a kormányrudat – vélekedett.