A vajdasági magyarok átélték a migrációt

A parlamenti képviselő leszögezte, mindent megtesznek azért a vajdasági magyarok is, hogy továbbra is nemzeti kormánya lehessen Magyarországnak. – A békének, a biztonságnak nincs alternatívája, nem bízhatjuk a jövőnket olyanokra, akik nem tudják mit szeretnének, de azt nagyon és a kipróbált kormányok tarthassák a kormányrudat – vélekedett.