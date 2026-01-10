NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Sajátosan értelmezi a Tisza Párt a sajtószabadság fogalmát

Példa nélküli Magyarországon, hogy lapokat tiltanak be - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arra reagálva, hogy Magyar Péter a Bors különszámának betiltását követelte, miután a lap írni mert a Tisza Párt gazdasági terveiről.

  Híradó
  • 44 perce
  • Frissítve: 37 perce
  • Forrás: Hír TV
Rétvári Bence szerint a sajtó szabadsága nagyon szilárd volt hazánkban, mindig is volt lehetőség jogi eljárást indítani egyes állításokkal szemben, de lapbezárásra még nem volt példa. Rétvári Bence hozzátette: a bíróknak mindvégig függetlennek kell maradniuk.

 

