Sajátosan értelmezi a Tisza Párt a sajtószabadság fogalmát

Példa nélküli Magyarországon, hogy lapokat tiltanak be - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arra reagálva, hogy Magyar Péter a Bors különszámának betiltását követelte, miután a lap írni mert a Tisza Párt gazdasági terveiről.
Rétvári Bence szerint a sajtó szabadsága nagyon szilárd volt hazánkban, mindig is volt lehetőség jogi eljárást indítani egyes állításokkal szemben, de lapbezárásra még nem volt példa. Rétvári Bence hozzátette: a bíróknak mindvégig függetlennek kell maradniuk.