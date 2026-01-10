Orbán Viktor: A magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba

,,Egy nemzet életében nincs fontosabb mint az összefogás" - hangsúlyozta a miniszterelnök a Fidesz kongresszusán. Orbán Viktor rámutatott: ezt az egységet csak a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak, egy széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást teremtsen az országban.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az április választásokon az ellenzéki jelöltek mellett a hazugságokkal, és a komolytalansággal szemben is fel kell venni a kesztyűt. Orbán Viktor elmondta, a Fidesz–KDNP jelöltjei az ellenzéki indulókkal szemben büszkén vállalják a véleményüket, programjukat és kiállnak az igazukért.

A Fidesszel ellentétben a Tisza Párt és a DK ugyanis többek között hadigazdaságra akarja átállítani Magyarországot - hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta: az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának nyújtott hadi kölcsön rá eső részét.