Ruszin-Szendi Romulusz egy agresszív személy

A volt vezérkari főnök ellen pénteken szüntette meg a rendőrség az eljárást, ami jogosulatlan fegyverviselés miatt folyt ellene. Magyar Péter pedig kijelentette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a visszakapott fegyverét elárverezi és a bevételt jótékonysági célra fordítja.

Még 2023-ban beszélt arról Ruszin-Szendi Romulusz, hogy vonzalmat érez a fegyverek iránt. Ezt jól bizonyítja az, hogy a volt vezérkari főnök korábban többször is fegyverrel ment lakossági fórumokra. Magyar Péter ráadásul nyíltan ki is jelentette, hogy valóban volt fegyver Ruszin-Szendi Romulusznál, amikor a Tisza Párt katonai szakértője lakossági fórumon járt. Az ügyben végül fel is jelentették Ruszin-Szendi Romuluszt jogosulatlan fegyverviselés miatt, pénteken azonban a rendőrség megszüntette ellene az eljárást.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett: Ruszin-Szendi Romulusz visszavezetné a sorkatonaságot is, így a volt vezérkari főnök a magyar fiatalokra is veszélyt jelent.