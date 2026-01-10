2026 nagy kérdései: Háború, energia, migráció

A tartalomból:

Magyar út vagy brüsszeli út? A politikai szezon kezdetén is Orbán Viktor diktálja a tempót, Magyar Péter pedig a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatója napjára hirdette meg a sajátját, de minden alkalommal igyekszik rászervezni Orbán Viktor meghirdetett eseményeire. A jelentős hírügynökségek beszámoltak a magyar miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról.

Washingtonból, szeretettel: Donald Trump levelet küldött Orbán Viktornak.

Globális erőegyensúly és háborúk: Orbán Viktor szerint Venezuela egy új világ megnyilvánulása.

Kormányinfó: Vitályos Eszter gratulált a 444-nek a Brüsszelből érkező támogatás miatt.

Vendégek:

Lattmann Tamás, nemzetközi jogász

Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese

Trencséni Dávid, újságíró

Dornfeld László, vezető-elemző az Alapjogokért Központtól

Műsorvezető: Ambrus-Jobbágyi Zsófia