2026 nagy kérdései: Háború, energia, migráció

A tartalomból:
Magyar út vagy brüsszeli út? A politikai szezon kezdetén is Orbán Viktor diktálja a tempót, Magyar Péter pedig a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatója napjára hirdette meg a sajátját, de minden alkalommal igyekszik rászervezni Orbán Viktor meghirdetett eseményeire. A jelentős hírügynökségek beszámoltak a magyar miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról.
Washingtonból, szeretettel: Donald Trump levelet küldött Orbán Viktornak.
Globális erőegyensúly és háborúk: Orbán Viktor szerint Venezuela egy új világ megnyilvánulása.
Kormányinfó: Vitályos Eszter gratulált a 444-nek a Brüsszelből érkező támogatás miatt.
Vendégek:
Lattmann Tamás, nemzetközi jogász
Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese
Trencséni Dávid, újságíró
Dornfeld László, vezető-elemző az Alapjogokért Központtól
Műsorvezető: Ambrus-Jobbágyi Zsófia