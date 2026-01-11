Most dől el a következő órák sorsa: rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a katasztrófavédelem

A tél támadása nem áll meg hétvégén sem, de szerencsére a magyar védekezés sem. Vasárnap reggel ülésezett az Operatív Törzs, hogy értékelje az éjszakai eseményeket és meghatározza a következő lépéseket. A Hír TV stábja természetesen a helyszínen van. Pontban 9:30-kor Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője áll a kamerák elé, hogy egy rendkívüli sajtótájékoztató keretében ossza meg a legfrissebb információkat. A csatorna a közszolgálati feladatok jegyében módosítja a műsorrendet: a Vezércikk Café rövidebb kiadásban jelentkezik, hogy átadhassa a terepet a híreknek. Ez nem pánikkeltés, hanem felelős tájékoztatás: amikor a természet diktál, nekünk ott kell lennünk, hogy önök biztonságban legyenek.