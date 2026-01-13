NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Fidelitas: az ukrán háború nem a mi háborúnk

Fidelitas: az ukrán háború nem a mi háborúnk

A témáról Mohácsy István, a Fidesz Ifjúsági Tagozatának elnöke beszélt a Napindítóban.

Vágólapra másolva!

Videó:

 

Továbbiak a témában