Mindenki számára elérhetővé teszik a pontos részleteket

Lantos Csaba elmondta: aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül 1729 köbméterig fogyasztott gázt, azt a januári többlet-fogyasztása nem fogja átvinni a rezsisávon. A tárcavezető ugyanakkor azt is hozzátette: a villannyal fűtő fogyasztók esetében azt kérik, hogy április 30-ig nyilatkozzanak.

"A döntéssel minden magyar családnak óhajtunk segíteni, aki valamiféle vezetéken kapja az energiát."

- közölte az energiaügyi miniszter a Kormányinfón.

Lantos Csaba hozzátette: 2,9 tized millió olyan háztartás van, ahol gázzal fűtenek, azaz van gázmérő, 4,4 tized millió olyan ügyfél van, akik árammal, és 674 ezer olyan lakás van, amely távfűtéssel rendelkezik. A politikus azt is hozzátette, hogy a kormány döntése alapján mind a három kategória igénybe veheti a kedvezményt, de ebből csak egyszer lehet részesedni.