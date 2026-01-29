Kormányinfó Után: A januári rezsistoppal 30 százalékos kedvezményt kapnak a magyar családok

A kormány arról döntött, hogy a januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt ad. Meg fog jelenni a jogszabály és mindenki tudja számolni, hogy mekkora kedvezményre számíthat.

Ma indul a nemzeti petíciós kérdőívek kézbesítése. Gulyás Gergely elmondta, hogy a háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni. Viszont Orbán Anita, a Tisza Párt új szakértője Ukrajna NATO-tagságát is támogatja.