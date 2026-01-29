NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Robban a botrány: volt tiszás bennfentes vallotta be az adóemelési terveket

Kitálalt a Tisza pártból kiugrott szakértő.

Kitálalt a Tisza pártból kiugrott szakértő: beismerte, hogy tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek Magyar Péterék, miközben a választási kampányban mást mondanak. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Csercsa Balázs két legfontosabb beismerése, hogy a Tisza Párt hazudik a választóknak és, hogy Manfred Weberék parancsait hajtják végre.

A Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja valóban létezik - erősítette meg Magyar Péter egykori embere az Indexnek. Csercsa Balázs elmondta, hogy a dokumentum elkészítésében számos neves közgazdász és szakértő részt vett részt és kiemelte azt is, hogy a Tisza programja a Néppárt elvárásaihoz igazodik.

A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője január 20-án be is jelentette közösségi oldalán, hogy kilép a pártból, mert a módszereik és elveik miatt nem tud közösséget vállalni Magyar Péterékkel. Szerinte komoly eltérés van a nyilvánosságnak szánt program és a pártvezetés valós szándékai között.

 

