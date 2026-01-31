Parázs vita a rezsipolitika fenntarthatóságáról

A HírTV stúdiójában parázs vita alakult ki a magyar rezsicsökkentés jövőjéről, az orosz energiafüggőségről és a Tisza Párt belső válságáról. Míg a vendégek egy része szerint a kormány rezsipolitikája elengedhetetlen a magyar családok védelmében, mások gazdasági torzításnak és fenntarthatatlan modellnek nevezték azt.