Parázs vita a rezsipolitika fenntarthatóságáról

A HírTV stúdiójában parázs vita alakult ki a magyar rezsicsökkentés jövőjéről, az orosz energiafüggőségről és a Tisza Párt belső válságáról. Míg a vendégek egy része szerint a kormány rezsipolitikája elengedhetetlen a magyar családok védelmében, mások gazdasági torzításnak és fenntarthatatlan modellnek nevezték azt.

A műsor második felében a Tisza Pártból távozó Csercsa Balázs súlyos állításai kerültek terítékre, aki szerint Magyar Péter stílusa és a párt belső döntéshozatala messze áll a hirdetett demokratikus értékektől.

 

 

