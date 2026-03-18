Azt hitték, megússzák a sufnituningot, de a NAV bekopogtatott a milliós csekkel

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal februári mérlege nem sok jót tartogat a törvénykerülőknek: az ellenőrök milliós bírságokat osztottak ki illegális alkohol és kábítószer miatt. Míg egyesek azt hitték, a sufni mélyén főzött szesz és a tiltott szerek kereskedelme észrevétlen marad, a hatóságok bebizonyították, hogy a rend és a törvény nem alku tárgya a választási évben sem.
A februári NAV-razzia során kiderült, hogy a jövedéki bírság mértéke sem tartja vissza azokat, akiknél az alkohol és a kábítószer illegális forrásból származik. Az illegális szeszfőzde felszámolása csak az egyik sikeres akció volt a sok közül, hiszen a kábítószer-terjesztés elleni küzdelem jegyében több kiterjedt hálózatot is sikerült ellehetetleníteni. A hatóságok szerint a milliós nagyságrendű pénzbírság visszatartó ereje elengedhetetlen a gazdaság fehérítéséhez és a közbiztonság megőrzéséhez.