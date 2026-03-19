Kormány: meghosszabbítják a Nemzeti Petíciót, hogy minden magyar hallathassa a hangját

Április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét a kormány - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, ezzel időt szeretnék adni mindenkinek, hogy hallassa a hangját, hogy a magyarok válasza a lehető legerősebben szóljon Brüsszelnek és Zelenszkijnek.

Az első kérdés, hogy akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút?

A második: Akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát?

A harmadik pedig: akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon. A kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű: Nem! - tette hozzá Hidvéghi Balázs.

