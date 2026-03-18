Megáll az élet az acélvárosban: Orbán Viktor élőben jelentkezik a HírTV-n

A sorsdöntő áprilisi választás előtt az országjárás újabb kulcsfontosságú állomáshoz érkezett. A Békemenet szellemisége ma Dunaújvárosba költözik, ahol Orbán Viktor közvetlenül a választókhoz szól. Az eseményt 18 órától élőben követhetik a HírTV minden felületén, hogy első kézből értesüljenek a nemzeti szuverenitás védelme érdekében tett legújabb kormányzati vállalásokról.
Minden szem az acélvárosra szegeződik, ahol a Békemenet aktuális állomásán Orbán Viktor mutatja meg a nemzeti összefogás erejét. A választás 2026 tétje nem is lehetne egyértelműbb: vagy maradunk a biztonság útján, vagy hagyjuk, hogy a külföldi érdekek játékszerei legyünk.
Dunaújváros lakói ma bebizonyíthatják, hogy a sorsdöntő áprilisi választás során a józan ész győz a politikai sárdagasztás felett. A nemzeti szuverenitás védelme érdekében tett lépések most minden eddiginél fontosabbak, az élő közvetítés a HírTV-n pedig garancia arra, hogy senki ne maradjon le a legfontosabb üzenetekről.