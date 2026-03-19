Gulyás Gergely: Csak egy politikai döntésre van szükség, hogy újranyissák a Barátság kőolajvezetéket

A Kormányinfón a legfrissebb döntéseiről tájékoztatott a kabinet. A kormány 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat, ugyanis Európában tejtúltermelési válság alakult ki, ezért literenkénti felárat kapnak a gazdák. Három ukrán személyt kitiltottak Magyarország területéről, akik megfenyegették az országot és a miniszterelnököt. Ukrajna nem akar visszább venni ezekből a támadásokból, mintha még ösztönözné is a véleményvezéreiket, politikusaikat és aktivistákat, hogy nyomást gyakoroljanak hazánkra. A tájékoztatón elhangzottakat Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője és Móna Márk, a Mandiner újságírója értékelte a Hír TV stúdiójában.
Három ukrán állampolgárt kitiltanak Magyarországról, ezáltal a teljes schengeni övezetből. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy már az asztalon van a haditerv, Magyarország csak saját magára számíthat.
Gulyás Gergely szerint politikai döntés kell a Barátság kőolajvezeték megnyitásához. Leszögezte, hogy amíg nincs olaj, nincs támogatás sem Ukrajnának. Úgy fogalmazott, hogy az uniós csúcs Ukrajna helyzetéről és a háború meghosszabbításáról szól, a Kijev-Brüsszel tengely pedig arra játszik, hogy a jobboldali kormányt eltávolítsa.