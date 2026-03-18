Önnek is ellophatják az arcát: Az AI csalások kora minden eddiginél durvább szintet lépett

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak a jövő ígérete, hanem a kiberbűnözők legfélelmetesebb fegyvere is. Fazekas István IT szakértő szerint 2026-ra eljutottunk oda, hogy a szemünknek és a fülünknek sem hihetünk, hiszen a technológia képes bárkit tökéletesen klónozni. A digitális világban zajló játszma tétje a biztonságunk, ahol a deepfake videók mögött profi csalók leselkednek a gyanútlan áldozatokra.