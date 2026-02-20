A hazai közéletben ritka az ilyen őszinte tisztelet: Alice Weidel a színpadon állva, magyar nyelven olvasta fel a Nemzeti dal sorait, ezzel örökre beírva magát a közönség szívébe. A Mandiner klubest résztvevői állva tapsoltak, amikor elhangzott a „Talpra magyar!”, bizonyítva, hogy a nemzeti szuverenitás nyelve határokon átível. Weidel beszédében nyíltan kimondta, hogy Orbán Viktor a garancia a kontinens megmaradására, és amikor Petőfit szavalt magyarul, mindenki érezte, hogy ez több puszta udvariasságnál. Ez a gesztus az Európa szabadságának reménye mentén született meg, megmutatva a világnak, hogy léteznek még jó németek békét akarnak jelmondattal. Olyan volt ez, mint amikor a távoli rokon nemcsak látogatóba jön, hanem a legszentebb családi ereklyénket is megtiszteli. Miközben a berlini kormány Budapest kioktatásával van elfoglalva, Alice Weidel a barátság hangján szólt hozzánk, és elismerte: Magyarország ma a szabadság világítótornya a brüsszeli sötétségben.

A Nemzeti dal sorai német szájból is a szabadság erejével hangoztak Budapest szívében.