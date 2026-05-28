Hatalmas futballfesztivállá alakult át Budapest a hétvégi BL-döntőre

A Bajnokok Ligája döntője miatt Budapest már napokkal a kezdőrúgás előtt igazi futballfővárossá alakult át. Az UEFA Champions Festival a kíváncsiaktól a legvérmesebb foci rajongókig mindenkit beszippant. Sokan a robotkapussal is összemérhetik magukat, a rendezéshez persze szigorú UEFA-előírásoknak kell megfelelni. Ha a tér megtelik, az Andrássy útra húzunk fel még extra kivetítőket.