A Tisza-kormány egészségügyi programja kórházbezárásokat jelent?

Az egészségügy helyzetével kampányolt az elmúlt években Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke nyaranta gyakran hőmérővel járkált az egészségügyi intézményekben, és többször a mosdók állapotát is ellenőrizte. Tette mindezt úgy, hogy a legtöbbször ő maga nem az állami egészségügy szolgáltatásait vette igénybe.

Az egészségügy állapotáról a kampányban többször szó esett az Európai Parlamentben is, ugyanis a politikai okok miatt a brüsszeli vezetés részéről visszatartott források több hazai kórház felújítását fedezték volna. Ezt a Magyarországot érintő büntetést méltatta korábban a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga. Kollár Kinga akkor hozzátette azt is, hogy ez bár a magyar embereknek nem jó, de a Tisza Párt politikai esélyeit növeli.

Az egészségügyi terület vezetésével Magyar Péter Hegedűs Zsoltot bízta meg, az épületen belül viszont már nem ment ennyire zökkenőmentesen a szereplés. A Tisza Párt egészségügyi elképzeléseinek felvázolása közben többször elakadt és segítségre szorult a szakbizottság előtt. A Tisza-kormány tervei kapcsán Hegedűs Zsolt vázlatosan beszélt az értékalapú egészségügy és a transzparencia fontosságáról. Szót ejtett az angol és a norvég egészségügyről is, amelyeket követendő példának tekint.

Most azonban a Magyar Orvosi Kamara elnöke beszélt az egészségügyet érintő szükséges változtatásokról. Álmos Péter arról számolt be egy konferencián, hogy szerinte az ellátórendszert mihamarabb át kell alakítani, és elkerülhetetlenek a kórházbezárások is. Takács Péter szerint az, amit most a kamara elnöke említett, valójában a Tisza-kormány valódi egészségügyi programja, amiről a kampányban nem beszélhettek.