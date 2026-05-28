A tűzszünet ellenére támadta egymást Irán és az Egyesült Államok

Az iráni állami média szerint a perzsa állam hadserege válaszul tüzet nyitott azokra a hajókra, amelyek át akartak kelni a Hormuzi-szoroson, köztük egy amerikai olajszállítóra is. Irán később egy amerikai légibázist is célba vett.

Nem vagyunk elégedettek.

- hangoztatta szerdán az iráni békejavaslatokkal kapcsolatos véleményét az amerikai elnök. Donald Trump jelezte, hogy a tervezett keretmegállapodás értelmében a Hormuzi-szoros azonnal megnyílna, de az átjáró felett senki nem gyakorolhatna hatalmat.

Donald Trump szavai szöges ellentétben vannak Irán álláspontjával. Teherán szerint az országnak szuverén joga a Hormuzi-szoros ellenőrzése, ami elengedhetetlen egy békemegállapodáshoz.

Órákkal az után, hogy Donald Trump elnök szerdán elutasította a legutóbbi iráni békejavaslatot, az amerikai hadsereg légitámadásokat hajtott végre Dél-Iránban. Az Egyesült Államok drónokat lőtt le, valamint megsemmisített egy földi irányítóállomást Bandar-Abbász kikötővárosban. A hadsereg szerint a fellépés védekező jellegű volt, és az amerikai-iráni tűzszünet fenntartását szolgálta. Az iráni állami média szerint az ország hadserege válaszul tüzet nyitott azokra a hajókra, amelyek at akartak kelni a Hormuzi-szoroson. Beszámolók szerint az egyik hajó egy amerikai olajszállító volt. Később célba vettek egy amerikai légibázist is, a támaszpont helyét ugyanakkor nem fedték fel.

Mindeközben az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete arra figyelmeztetett, hogy a világ élelmezésbiztonsági válsággal nézhet szembe. A Hormuzi-szoros ugyanis nemcsak a globális olajkereskedelem ütőere, de a műtrágyáé is.