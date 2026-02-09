Kocsis Máté a legelvakultabb tiszás fiataloknak is üzent

A fiatalok és a kormány viszonyáról, valamint a jelenlegi kedvezmények fenntarthatóságáról beszélt legfrissebb videójában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint nem szabad haragudni azokra a fiatalokra, akik bírálják a kormányt, hiszen nekik nincs összehasonlítási alapjuk arról, milyen volt az élet egy baloldali vezetés alatt.
Kocsis Máté emlékeztetett: az ingyen nyelvvizsga, a tankönyvek, az étkezés, a jogosítvány szerzése, valamint a 25 év alattiak szja-mentessége olyan vívmányok, amelyek korábban nem léteztek, és egy esetleges kormányváltással veszélybe kerülhetnek. A politikus hangsúlyozta: a változás nem automatikusan hoz javulást, sőt, a tapasztalatok alapján a baloldali kormányzás kifejezetten nehéz helyzetbe hozná a jövő generációit.