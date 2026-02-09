A szombathelyi háborúellenes gyűlés legerősebb üzeneteiről

Hatalmas érdeklődés mellett, telt házzal zajlott a Digitális Polgári Körök országjárásának kilencedik állomása Szombathelyen, ahol a résztvevők egyértelmű üzenetet küldtek: Magyarország békét akar. Kiss Rajmund a HírTV-ben elmondta, a gyűlésen megkérdezett édesapák és nagymamák elsősorban gyermekeik és unokáik jövőjéért aggódnak a fokozódó európai háborús készülődés árnyékában. A szakértő hangsúlyozta, hogy miközben Brüsszelben és egyes nyugati fővárosokban a fegyveres konfliktus kiterjesztéséről álmodnak, a magyar emberek többsége határozottan elutasítja, hogy hazánk pénzzel vagy katonákkal szálljon be az ukrajnai háborúba.